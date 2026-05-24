'Cảm lạnh bí ẩn' gây xôn xao tại Nhật Bản

Sau kỳ nghỉ Golden Week, nhiều người Nhật báo cáo bị đau họng, ho kéo dài hàng tuần dù không sốt cao và không mắc cúm hay Covid-19, làm dấy lên lo ngại về một dạng bệnh hô hấp mới.

Tại tỉnh Fukuoka của Nhật Bản, một hiện tượng được người dân gọi là "cảm lạnh bí ẩn" đang gây xôn xao trên mạng xã hội sau khi nhiều người xuất hiện các triệu chứng hô hấp kéo dài bất thường như đau họng, ho dai dẳng, chảy nước mũi và nhiều đờm nhưng lại không sốt cao.

Theo đài truyền hình địa phương KBC News, nhiều người dân Nhật Bản gần đây liên tục đăng bài chia sẻ về tình trạng mắc "cảm lạ" sau kỳ nghỉ Golden Week (Tuần Lễ Vàng) đầu tháng 5. Không ít trường hợp xét nghiệm cúm và Covid-19 đều cho kết quả âm tính nhưng triệu chứng vẫn kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Ho kéo dài nhiều tuần dù không sốt

Theo truyền thông Nhật Bản, nhiều bệnh nhân cho biết họ xuất hiện các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường như đau họng, chảy nước mũi, ho có đờm và mệt mỏi. Tuy nhiên, điểm khác biệt là bệnh kéo dài dai dẳng hơn bình thường.

Một số người cho biết họ ho suốt nhiều tuần, mất tiếng hoặc đau họng nghiêm trọng nhưng không sốt cao, thậm chí hoàn toàn không sốt. Chính vì vậy, trên mạng xã hội Nhật Bản xuất hiện hàng loạt bài viết gọi đây là "mysterious cold" – tạm dịch là "cảm lạnh bí ẩn".

Nhiều người chia sẻ rằng dù đã uống thuốc cảm thông thường, triệu chứng vẫn không cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tình trạng ho kéo dài và cảm giác kiệt sức.

Người dân đến khám vì bệnh "cảm lạnh bí ẩn" tại Phòng khám Nội khoa - Ngoại khoa Ito Oji Kamiya. Ảnh: Phòng khám Ito Oji Kamiya/FNN.

Giới chuyên môn nói gì?

Theo FNN Prime Online, trước sự chú ý ngày càng lớn, ngày 20/5, Hiệp hội Y khoa tỉnh Fukuoka đã tổ chức họp báo về hiện tượng "cảm lạnh bí ẩn".

Hiệp hội này cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là một loại virus mới hay một dịch bệnh chưa từng được biết đến. Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng đây là sự gia tăng đồng thời của nhiều bệnh hô hấp theo mùa.

Theo giới chuyên môn, các tác nhân có thể liên quan gồm rhinovirus, RSV, adenovirus, Covid-19 hoặc hMPV (human metapneumovirus) - đều là những virus gây bệnh đường hô hấp phổ biến.

Bác sĩ Hiromichi Ito, Giám đốc phòng khám Nội khoa và Ngoại khoa Ito Oji-Kamiya, nhận định: "Xu hướng này trở nên mạnh hơn từ sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Từ khoảng tháng 4, khi số ca cúm giảm dần, những virus cảm lạnh vốn luôn chờ đợi bắt đầu xâm nhập vào cơ thể con người. Có hàng trăm loại virus cảm lạnh tồn tại".

Theo bác sĩ Hiromichi Ito, nguyên nhân là mệt mỏi vì bận rộn và thiếu ngủ trong tháng 4 và tháng 5, rồi đột nhiên trời nóng lên và mọi người bắt đầu sử dụng máy điều hòa. Máy điều hòa làm khô niêm mạc mũi họng, trong khi cơ thể lại bị lạnh quá mức, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến mọi người dễ bị nhiễm trùng hơn.

Ngoài virus, tình trạng thời tiết thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, phấn hoa, bụi mịn PM2.5 và cát vàng từ bên ngoài cũng có thể khiến đường hô hấp bị kích ứng, làm triệu chứng kéo dài hơn.

Tuy nhiên, do triệu chứng chồng lấp giữa nhiều bệnh khác nhau nên rất khó xác định chính xác nguyên nhân nếu không làm xét nghiệm chuyên sâu. Hiệp hội Y khoa Fukuoka cho biết các mẫu bệnh phẩm đang được phân tích để xác định rõ tác nhân gây bệnh, song quá trình này có thể mất vài tháng.

Không nên chủ quan nếu triệu chứng kéo dài

Các chuyên gia cho rằng phần lớn trường hợp không quá nguy hiểm với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền vẫn cần đặc biệt cẩn trọng.

Người dân được khuyến cáo nên đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, đau ngực, sốt kéo dài hoặc ho liên tục trên hai tuần để loại trừ nguy cơ viêm phổi hay các bệnh hô hấp nghiêm trọng khác.

Giới y tế Nhật Bản cũng khuyến nghị người dân tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh quen thuộc như đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay thường xuyên, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc với người khác khi đang có triệu chứng bệnh.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân ăn các thực phẩm từ đậu nành để tăng cường miễn dịch và thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh để loại bỏ tối đa các tác nhận gây bệnh bám trên cơ thể.