Cái tên giúp nâng giá bức tranh 15.000 USD lên gần 14 triệu USD

Sau nhiều năm, tác phẩm "Adoration of the Kings" tìm lại đúng tác giả của mình là họa sĩ trứ danh Rembrandt, nhờ đó nâng tầm giá trị lên gần 1.000 lần.

Tác phẩm Adoration of the Kings (1628). Ảnh: Sotheby's.

Đầu tháng 12, tác phẩm Adoration of the Kings được đấu giá thành công với mức giá 13,8 triệu USD tại buổi đấu giá của Sotheby’s.

Mới chỉ 2 năm trước, bức tranh này được định giá chỉ 15.000 USD . Tuy nhiên, sau khi được xác định là tác phẩm của Rembrandt, một trong những danh hoạ vĩ đại trong lịch sử hội hoạ châu Âu thế kỷ 17, thông qua dự án nghiên cứu kéo dài 18 tháng, bức tranh được trả lại đúng giá trị của mình, theo CNN.

Hành trình lưu lạc của tác phẩm

Xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường nghệ thuật vào những năm 1950 nhưng đáng tiếc Adoration of the Kings không gây được sự chú ý.

Năm 1955, bức tranh rơi vào tay ông Johannes Carel Hendrik Heldring, một nhà sưu tập người Hà Lan.

Năm 1985, sau khi ông Heldring qua đời, người vợ góa đã bán bức vẽ cho một gia đình Đức. Tác phẩm đã trú ngụ tại đó suốt 36 năm, cho đến khi xuất hiện tại buổi đấu giá Christie’s ở Amsterdam (Hà Lan) năm 2021.

Trước phiên đấu, tác phẩm được ước tính trị giá khoảng 10.000-15.000 euro (khoảng 10.000- 15.000 USD thời đó). Các nhà đấu giá cho rằng cộng sự thân thiết hoặc học trò của Rembrandt đã thực hiện bức vẽ này.

Nhưng bức tranh đơn sắc có kích thước 9,6 x 7,3 inch này đã tạo nên tiếng vang lớn khi đạt giá bán tới 860.000 euro (khoảng 910.000 USD tại thời điểm đó) bởi một người mua giấu tên.

Chủ sở hữu ẩn danh này sau đó đã chuyển giao tranh cho Sotheby’s tại London (Anh). Từ đây, lịch sử của bức tranh đã có cơ hội được vén màn.

Qua một dự án nghiên cứu kéo dài 18 tháng để xác định chính xác về tác giả và giá trị của bức tranh, chuyên gia của Sotheby’s đã kết luận Adoration of the Kings là tác phẩm của chính danh hoạ Rembrandt.

Cũng từ đó, giá trị của bức tranh đã tăng vọt, được ước tính 10-15 triệu euro (khoảng 12- 18 triệu USD ) trước phiên đấu giá hôm 6/12, theo CNN.

Tranh sơn dầu tự hoạ của hoạ sĩ Rembrandt vẽ năm 1632. Ảnh: AP.

18 tháng tìm người đứng sau bức họa

George Gordon, đồng chủ tịch của phòng Tranh Họa sĩ cổ điển Thế giới (Old Master Paintings Worldwide) tại Sotheby’s, đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cha đẻ của Adoration of the Kings qua dự án nghiên cứu suốt 18 tháng.

Ông ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm tia X, hình ảnh hồng ngoại và kết hợp thảo luận cùng các học giả hàng đầu về Rembrandt.

Trong thông cáo báo chí của Sotheby’s, Gordon cho biết Adoration of the Kings gồm các chi tiết thân quen có trong những tác phẩm đầu tiên của Rembrandt. Ông kết luận bức tranh tinh xảo này là sản phẩm hội hoạ và trí tuệ của Rembrandt.

Theo kết quả nghiên cứu, bức tranh này đã được vẽ vào đầu sự nghiệp của Rembrandt, khoảng năm 1628, khi ông 21 hoặc 22 tuổi và đang sinh sống tại thành phố Leiden (Hà Lan).

Rembrandt đã thực hiện sửa đổi tác phẩm nhiều lần, được thể hiện qua một số chi tiết như vầng hào quang của chúa Jesus hài đồng và chiếc mũ đội đầu của Đức mẹ Maria.

Các tác phẩm của danh họa Rembrandt nhận đươc sự quan tâm lớn từ giới sưu tập hội họa.

Có thể kể đến bức chân dung Rembrandt tự hoạ được bán giá với giá 14,5 triệu euro vào năm 2020 tại Sotheby’s. Năm 2018, bức sơn dầu về chúa Kitô được bán với giá 9,5 triệu euro.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), thường được biết đến với cái tên Rembrandt, là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất trong lịch sử nghệ thuật châu Âu. Ông sống vào thế kỷ 17, thời kỳ Vàng của nghệ thuật Hà Lan, và được biết đến với sự đa dạng trong sáng tạo nghệ thuật.

Theo New York Times, trong suốt sự nghiệp của mình, Rembrandt đã sáng tác hơn 600 bức tranh hoàn chỉnh, gần 400 bản khắc và 2.000 bức vẽ. Các tác phẩm chủ yếu là tranh chân dung, tranh tôn giáo và tranh cảnh vật.