Các nhà khoa học tính được Trái Đất có thể thọ thêm 1,8 tỷ năm

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng thực vật trên Trái Đất có thể tồn tại thêm khoảng 1,8 tỷ năm, lâu hơn nhiều ước tính trước đây.

Sự sống trên Trái Đất có thể duy trì thêm khoảng 1,8 tỷ năm. Ảnh: NASA.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Geophysical Research. Trong đó, 2 tác giả gồm Jacob Haqq-Misra và Eric Wolf đã dùng các mô hình khí hậu 3D để tính toán tương lai xa của Trái Đất khi Mặt Trời ngày càng nóng hơn.

Kết quả này khác đáng kể so với một số ước tính cũ. Năm 1982, James Lovelock và cộng sự từng cho rằng sinh quyển quang hợp của Trái Đất có thể kết thúc sau khoảng 100 triệu năm nữa. Tuy vậy, các nghiên cứu sau đó đã đẩy mốc thời gian này xa hơn.

Theo mô hình mới, thực vật có thể tồn tại tới gần thời điểm Trái Đất mất hoàn toàn đại dương. Quá trình này được dự đoán xảy ra trong khoảng 2 tỷ năm nữa. Nguyên nhân là Mặt Trời tiếp tục nóng và sáng hơn theo thời gian.

“Chúng tôi muốn cho thấy sự sống trên Trái Đất, cụ thể là thảm thực vật phức tạp, có thể tồn tại lâu hơn những gì các nghiên cứu trước đây từng chỉ ra”, Jacob Haqq-Misra nói với Live Science.

Thực vật, tảo và một số vi khuẩn cần ánh sáng, nước cũng như CO2 để thực hiện quá trình quang hợp. Khi Trái Đất nóng lên, cơ chế này có thể bị phá vỡ, kéo theo sự sụp đổ của chuỗi thức ăn.

Tuy nhiên, nhiệt độ không phải rủi ro duy nhất. Khi Trái Đất ấm hơn, hành tinh có xu hướng rút bớt CO2 khỏi khí quyển và giữ carbon trong đá. Cơ chế này giúp ổn định khí hậu trong thời gian dài, song nó cũng khiến thực vật thiếu CO2 để quang hợp.

Robert Graham, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Chicago, gọi đây là “bộ điều nhiệt tích hợp” của Trái Đất. Theo ông, cơ chế lưu trữ CO2 trong đá đã giúp bề mặt hành tinh duy trì điều kiện phù hợp trong 4 tỷ năm qua.

Graham đánh giá nghiên cứu là một bước tiến so với các mô hình đơn giản hơn. Theo ông, kết quả cho thấy các sinh quyển phức tạp như Trái Đất có thể bền bỉ hơn trước sự thay đổi từ một ngôi sao đang nóng lên.

Dù vậy, các nhà khoa học vẫn thận trọng. Andrew Rushby, nhà sinh vật học thiên văn tại Đại học Birkbeck London, cho rằng kết quả vẫn là ước tính rộng. Ông nói con người không thể biết chắc sinh quyển quang hợp sẽ tiến hóa ra sao trong hàng tỷ năm tới.

Nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận giới hạn này. Họ cho rằng các ranh giới hiện nay có thể chỉ phản ánh hiểu biết của con người về sinh quyển hiện tại và đây không phải điều chắc chắn về giới hạn cuối cùng của sự sống.