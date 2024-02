Bức ảnh gây sửng sốt

Hình ảnh con gấu Bắc Cực đang nằm ngủ cuộn tròn trên tảng băng trôi đã chiếm được cảm tình của người bình chọn và thắng giải Wildlife Photographer of the Year, theo CNN.

Tác giả bức ảnh - tay máy nghiệp dư người Anh Nima Sarikhani - bày tỏ sự vinh dự khi giành được giải thưởng cho khung cảnh mộng mơ “Ice Bed” (tạm dịch: Giường Băng), được chụp ngoài khơi quần đảo Svalbard của Na Uy.

Đồng thời, cô cho biết bức ảnh “khuấy động những cảm xúc mạnh mẽ”, trong đó có cả niềm hy vọng, ở những người bắt gặp cảnh tượng này.

“Mặc dù biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt, tôi hy vọng rằng bức ảnh này cũng khơi dậy hy vọng; vẫn còn thời gian để khắc phục tình trạng hỗn loạn mà chúng ta đã gây ra”, cô Sarikhani nói thêm trong một thông cáo báo chí.

Wildlife Photographer of the Year (tạm dịch: Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm) là cuộc thi thường niên do Bảo tàng Lịch sử tự nhiên tại London (Anh) tổ chức.

Các nhà tổ chức cho biết hơn 75.000 người đã tham gia bình chọn trong cuộc thi lần này, một con số cao kỷ lục.

Những bức ảnh lọt vào vòng chung kết cũng được đánh giá cao. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại London.

Tác phẩm “Ice Bed” được chọn trong danh sách rút gọn 25 bức ảnh từ khoảng 50.000 bức ảnh dự thi.

Ông Douglas Gurr, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại London, mô tả bức ảnh chiến thắng rất“sâu sắc” và “ngoạn mục”.

“Hình ảnh kích thích sự suy tưởng này là một lời nhắc nhở rõ ràng về mối liên kết không thể thiếu giữa động vật và môi trường sống, đồng thời là sự thể hiện trực quan về tác động bất lợi của hiện tượng nóng lên toàn cầu và mất môi trường sống”, ông Gurr nhấn mạnh.

Ngoài tác giả chiến thắng chung cuộc, còn có bốn thí sinh lọt vào vòng chung kết được đánh giá cao. Tất cả năm bức ảnh sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London cho đến ngày 30/6.