Brighton 0-0 Man City: Haaland phung phí cơ hội

Tối 30/8, Man City đến làm khách trên sân Brighton trong trận cầu thuộc vòng 3 Premier Leaguue 2025/26.

Vòng 3 Premier Leaguue 2025/26

Địa điểm: sân Amex (Brighton)

Tỷ số: Brighton 0-0 Man City

Diễn biến chính:

Ngay đầu trận, Man City đã thể hiện sức mạnh khi Haaland tung ra pha dứt điểm đầu tiên.

Phút 8, lại là Haaland với pha dứt điểm quá nhẹ khi đối mặt thủ môn Brighton.

Phút 18, Man City gặp không ít khó khăn trên sân Brighton, bởi lối chơi pressing tầm cao của đội chủ nhà.

Phút 22, Mitoma có cơ hội đối mặt Trafford, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo người Nhật Bản bị cản phá. Brighton vẫn cho thấy sự khó chịu ở trận này.

Phút 27, Haaland liên tiếp bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn của Man City. Các pha dứt điểm của tiền đạo người Na Uy thiếu đi sự sắc bén.

- Man City bất bại trong 5 trận gần nhất trên sân khách tại Premier League, giữ sạch lưới trong mọi trận đấu đó.

- Trong 17 lần gần nhất 2 đội gặp nhau từ khi Brighton trở lại Premier League năm 2017, "Chim mòng biển" thua Man City tới 13 lần, chỉ thắng được đúng 2 trận.

- Brighton từng gây bất ngờ khi giành 4 điểm trước Man City mùa trước, trong đó có chiến thắng 2-1 tại sân Amex.

- Tuy nhiên, xét tổng thể, Man City vẫn vượt trội với 8 chiến thắng trong 11 lần gặp nhau gần nhất.