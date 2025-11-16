Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bồ Đào Nha 5-1 Armenia: 'Seleccao' thăng hoa khi vắng Ronaldo

  • Chủ nhật, 16/11/2025 20:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm 27/11, Bồ Đào Nha ghi 5 bàn trong hiệp một để tiến sát vé dự World Cup 2026.

Bồ Đào Nha ở rất gần vé World Cup.

Tỷ số: Bồ Đào Nha 4-1 Armenia

Cầu thủ ghi bàn: Renato Veiga (7'), Eduard Spertsyan (17'), Goncalo Ramos (28'), Joao Neves (30', 42').

Diễn biến chính:

  • Bàn thắng: Phút thứ 7, Bruno Fernandes đá phạt hiểm hóc khiến thủ môn đội khách không thể bắt dính bóng. Renato Veiga thoải mái đánh đầu vào lưới trống, đưa Bồ Đào Nha vượt lên.
  • Bàn thắng: Phút 17, Grant-Leon Ranos húc bay Joao Cancelo, trước khi căng ngang để Eduard Spertsyan đệm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
  • Phút 20, Rafael Leao đặt Goncalo Ramos vào vị trí thuận lợi nhưng tiền đạo của PSG lại đệm bóng trúng thủ môn.
  • Bàn thắng: Phút 28, Ramos tận dụng đường chuyền về như một đường kiến tạo của Serobyan để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà.
  • Bàn thắng: Phút 30, Joao Neves tận dụng pha mất bóng của đối thủ để tung cú sút xa hiểm hóc, gia tăng cách biệt cho "Seleccao". Công đầu thuộc về Nelson Semedo với một pha pressing chuẩn xác.
  • Bàn thắng: Phút 42', Joao Neves khiến khán đài sân Dragao vỡ òa cảm xúc với siêu phẩm đá phạt khiến thủ môn đứng chôn chân.
  • Phút 45, Ramos, Bruno bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứu 5 cho chủ nhà.
  • Bàn thắng: Phút 45+2', Bồ Đào Nha được hưởng penalty sau tình huống Ruben Dias bị kéo ngã trong vùng cấm. Bruno Fernandes tận dụng cơ hội để đánh bại thủ môn bên phía Armenia.

Cục diện bảng đấu:

Cùng giờ, Hungary cũng đang dẫn Ireland 2-1 để giữ vị trí thứ 2.

Bo Dao Nha dau Armenia anh 1

Thông tin đáng chú ý:

  • 5 trong 6 trận đấu gần nhất của Bồ Đào Nha chứng kiến ​​ít nhất hai bàn thắng được ghi trong hiệp một.
  • 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất của Bồ Đào Nha có trên 2,5 bàn thắng và cả hai đội đều ghi bàn.
  • Armenia đã không ghi được bàn thắng nào ở 6 trong 8 trận vòng loại World Cup gần nhất.
  • Armenia đã để thủng lưới trung bình 3,2 bàn trong 5 trận sân khách gần nhất.

Thông tin lực lượng:

  • Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của đội trưởng Cristiano Ronaldo vì thẻ phạt.

Sơ đồ chiến thuật

Goncalo Ramos được bố trí thay Cristiano Ronaldo đá cao nhất trên hàng công. Các vị trí còn lại của Bồ Đào Nha đều là những cái tên chất lượng nhất trong tay HLV Martinez.

Bo Dao Nha dau Armenia anh 2

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Ronaldo đẩy FIFA vào thế kẹt, có thể phải thay luật

Tấm thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland hôm 14/11 tưởng như chỉ là một sự cố của Cristiano Ronaldo, nhưng hệ quả của nó đang tạo ra sức ép lên FIFA.

14 giờ trước

Duy Anh

