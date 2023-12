Bình Dương tấn công, trấp áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tăng cường thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động phương tiện, lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm.