Bikini trị giá 30 triệu USD và 7 nội y đắt nhất thế giới

The Heavenly Star là món nội y đắt đỏ thứ 2 của Victoria’s Secret. Chiếc áo ngực này được diện bởi siêu mẫu Heidi Klum trong show thời trang năm 2001. Tác phẩm nạm kim cương do thợ kim hoàn Mouawad thiết kế. Đúng với tên gọi, món đồ là ngôi sao của sàn diễn, sở hữu mức giá lên đến 12,5 triệu USD . 1.200 viên hồng ngọc và một viên kim cương chủ 90 carat được sử dụng để trang trí cho chiếc áo lót mang tên The Heavenly Star. Mẫu áo ngực này không bổ sung mút nâng đỡ, ôm sát vào vòng 1 của người mặc. Heidi Klum thành công thu hút sự chú ý khi diện chiếc áo lót theo phong cách nàng tiên cá này. Ảnh: Victoria’s Secret.