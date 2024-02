Bệnh viện trả nhầm kết quả X-quang khiến bệnh nhân phải mổ

Căn bệnh quen thuộc ở trẻ nhưng ám ảnh phụ huynh

Co giật có thể xảy ra ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi khi bị sốt trên 38,9 độ C. Cha mẹ nên bình tĩnh xử lý và kiểm soát cơn co giật để ngăn ngừa thương tích cho trẻ.