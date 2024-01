Bên trong phiên đấu giá đầu tiên của Elton John trong 21 năm

Elton John (1947) là một trong những ngôi sao người Anh được khán giả yêu mến trong suốt hơn 50 năm qua. Được biết đến với phong cách âm nhạc đa dạng từ pop, rock, ballad đến nhạc cổ điển, giọng ca Can You Feel the Love Tonight? đã giành vô số giải thưởng danh tiếng trong sự nghiệp của mình. Ngày 21/2 sắp tới, phiên đấu giá đầu tiên của ông sẽ diễn ra tại nhà đấu giá Christie's (Mỹ), New York Times đưa tin.