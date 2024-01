Bên trong căn penthouse cao nhất thế giới nhưng 'ế khách'

Ở độ cao hơn 430 m so với mặt đất, với tổng diện tích bên trong 1.630 m2, The One Above All Else là căn penthouse cao nhất thế giới, chiếm trọn 3 tầng, từ tầng 129 đến tầng 131, của tòa nhà chọc trời sang trọng Central Park Tower ở thành phố New York (Mỹ), theo Business Insider.