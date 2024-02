Bé gái 7 tuổi tử nạn khi đang chơi đào cát trên bãi biển

Một bé gái 7 tuổi tử nạn và anh trai 9 tuổi phải nhập viện sau khi hố cát do hai em đang đào ở bãi biển Florida (Mỹ) đổ sập đè lên hai đứa trẻ.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên bãi biển ở Lauderdale-By-The-Sea. Ảnh: Sun Sentinal 2024.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward hôm 21/2 cho biết Sloan và Maddox Mattingly đang chơi đùa trên một bãi biển ở Lauderdale-By-The-Sea (LBTS) thì bị mắc kẹt trong cát. Hai đứa trẻ từ bang Indiana này đang đi nghỉ cùng bố mẹ, theo NBC News.

Đoạn video từ điện thoại di động do NBC South Florida thu được cho thấy một số người trên bãi biển cố gắng bới cát để giải cứu nạn nhân.

Sandra King, người phát ngôn của Đội cứu hỏa bãi biển Pompano, cho biết lực lượng cứu hộ đã sử dụng các tấm ván đỡ để ngăn cát lún thêm và dùng xẻng để đào hai anh đứa trẻ ra khỏi cái hố sâu khoảng 1,5 m.

Chưa rõ hai đứa trẻ bị mắc kẹt bao lâu trước khi được giải cứu. Nhân viên tại tòa thị chính địa phương cho biết bãi biển không có nhân viên cứu hộ.

Cả hai đứa trẻ đều được đưa đến bệnh viện, và Sloan qua đời sau đó. Maddox đã ổn định, chi nhánh NBC WPTV của West Palm Beach đưa tin.

Tuyên bố trên Facebook từ thị trấn Lauderdale-By-The-Sea bày tỏ: “Trái tim của chúng tôi hôm nay nặng trĩu với LBTS sau khi biết tin hai đứa trẻ bị mắc kẹt trong cát”.

Sau vụ việc, Hiệp hội cứu hộ Mỹ đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của hố cát. Hiệp hội cũng bày tỏ sự ủng hộ với việc tăng cường tuần tra bãi biển ở những khu vực nổi tiếng với thú chơi đào cát và yêu cầu các đội tuần tra bãi biển tăng cường huấn luyện ứng phó khẩn cấp.

Bernard J. Fisher II, giám đốc y tế và an toàn của hiệp hội cho biết: “Vụ việc ở Lauderdale-by-the-Sea là một lời nhắc nhở đau lòng về lý do chúng ta phải hợp tác để giữ cho các bãi biển an toàn”.

"Bằng cách thực hiện các biện pháp này và thúc đẩy một cộng đồng an toàn, nâng cao nhận thức, chúng ta có thể ngăn chặn những thảm kịch trong tương lai và đảm bảo rằng các bãi biển của chúng ta vẫn là nơi vui chơi và giải trí cho mọi người".