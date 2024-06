Bất ngờ đột quỵ khi làm việc trong phòng điều hòa

Sau giờ nghỉ trưa, khi ngồi làm việc trong phòng điều hòa, người đàn ông ở Vĩnh Phúc cảm thấy cứng đờ nửa người bên phải, không cử động, không nói được.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, đột ngột lơ mơ, rối loạn chức năng ngôn ngữ. Ảnh: Drlynnelim.

Ngày 30/6, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đã tiếp ông N.V.L. (54 tuổi, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người phải, đột ngột lơ mơ, rối loạn chức năng ngôn ngữ.

Qua khai thác thông tin, người nhà cho biết sau giờ nghỉ trưa, khi đang ngồi làm việc trong phòng điều hòa, ông L. cảm thấy cứng đờ nửa người bên phải, không cử động được, không nói được. Đồng nghiệp phát hiện đã nhanh chóng đưa ông L. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định người bệnh bị đột quỵ não tối cấp. Kết quả chụp mạch máu não cho hình ảnh tắc động mạch não giữa cấp tính.

Sau khi chẩn đoán và xác định rõ tình trạng bệnh, các bác sĩ đã thống nhất áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch dưới máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), hút huyết khối gây tắc mạch nhằm tái thông mạch não cho người bệnh.

Tính từ khi khởi phát triệu chứng đến can thiệp tái thông hoàn toàn mạch não cho người bệnh chỉ khoảng 1 giờ, rất nhanh so với thời gian trung bình của các ca bệnh khác được ghi nhận. Ngay sau can thiệp, người bệnh đã tỉnh táo trở lại, sức cơ bên liệt dần phục hồi, không còn tình trạng liệt mặt, nói méo tiếng.

Người bệnh đã tỉnh táo trở lại, sức cơ bên liệt dần phục hồi. Ảnh: BVCC.

Ông L. được tầm soát các yếu tố nguy cơ về bệnh lý tim mạch, đột quỵ trước khi ra viện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh.

Bác sĩ Bùi Đức Thọ, khoa Cấp cứu, cho biết nắng nóng, nền nhiệt độ tăng cao cùng nhiều cơn mưa lớn kéo theo nhiều loại bệnh tật như say nắng, say nóng, các bệnh lý truyền nhiễm, virus gây viêm đường hô hấp, tiêu hóa… Đặc biệt, đây cũng là nguy cơ cao của đột quỵ.

Trong thời tiết này, người dân hay có thói quen sử dụng điều hòa với nhiệt độ thấp đến rất thấp, gây ra sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các phòng. Việc di chuyển giữa các khu vực có nhiệt độ chênh lệch lớn, cơ thể phải điều chỉnh liên tục để ứng phó với sự thay đổi.

Các bác sĩ khuyến cáo người già và người mắc bệnh mạn tính nên hạn chế ra ngoài đường khi nắng gắt, chỉ nên ra ngoài vào buổi sáng sớm và chiều muộn khi trời đã dịu mát. Người dân có thể dùng điều hòa để làm mát nhưng chỉ nên giới hạn nhiệt độ ở khoảng 27 độ C cùng mức chênh lệch trong và ngoài phòng không nên vượt quá 7 độ C.