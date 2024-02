Bắt kịp xu hướng, người trẻ học cách tích lũy vàng

Trong thời kỳ kinh tế nhiều biến động, người trẻ dần quan tâm đầu tư vàng, thay vì quan niệm tích lũy tài sản chỉ hợp với người lớn tuổi như trước.

Cuối năm 2023, lướt các mạng xã hội, Ngọc Hải (TP.HCM) bất ngờ khi thấy nhiều người trẻ chia sẻ quá trình tiết kiệm, tích lũy thông qua việc mua vàng.

“Mỗi lần nhận lương, tôi đều trì hoãn khoản tiết kiệm vì nghĩ cần dùng cho việc này việc kia. Điều đó dẫn đến mấy năm trời làm lụng nhưng không dư ra đồng nào. Xem video, tôi thấy việc tiết kiệm bằng vàng cũng hay. Thay vì mua sắm, vui chơi, mỗi tháng tôi chỉ cần cố gắng dành ra 2-3 triệu đồng là có thể tích tiểu thành đại”, Ngọc Hải cho biết trào lưu này giúp anh nhìn lại bản thân và bắt đầu nghĩ đến hình thức mua vàng để tích lũy.

Xu hướng mua sắm vàng tích lũy của người trẻ

Không chỉ mang giá trị thực, khả năng lưu giữ lâu dài, với người Việt, vàng còn tượng trưng cho phú quý, tài lộc, mang nhiều may mắn đến chủ sở hữu. Đó là lý do từ lâu, vàng trở thành khoản đầu tư dài hạn khả thi, đặc biệt được người lớn tuổi ưa chuộng.

Tuy nhiên, quan niệm trung niên mua vàng, người trẻ tận hưởng thanh xuân đã dần thay đổi. Trên nền tảng mạng xã hội, các đoạn video ghi lại hành trình làm đầy chai thuỷ tinh bằng hạt vàng, nhẫn vàng thu hút hàng triệu lượt xem cùng bình luận bày tỏ sự thích thú. Trào lưu này hấp dẫn người trẻ bởi tính thực tế, hữu ích. Họ cho rằng trong bối cảnh kinh tế biến động, mua vàng vừa là một hình thức đầu tư, vừa là cách giữ tiền tiết kiệm.

Các sản phẩm vàng tài lộc có trọng lượng nhỏ 0,5 chỉ là lựa chọn được giới trẻ ưa chuộng.

Hoài Thu (TP.HCM) là một trong số đó. Từ các hình thức đầu tư khác, gần đây Thu chuyển sang tích lũy sản phẩm vàng mini (có trọng lượng vài phân) trong ống heo thủy tinh đẹp mắt. Cô tìm thấy niềm vui, sự thích thú khi nghe tiếng lạch cạch vang lên mỗi lần lắc heo.

“Năm nay, khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, nhu cầu phòng ngừa rủi ro cũng tăng lên. Không chỉ tôi, nhiều bạn bè cũng bắt đầu quan tâm đến vàng”, Thu kể.

Sản phẩm vàng đa dạng bắt kịp xu hướng người trẻ

Một thời gian dài, nhiều người cho rằng cần số tiền lớn mới có thể tích lũy vàng. Việc mua một nửa hoặc cả cây vàng dường như ngoài tầm với của người trẻ.

Song, mọi chuyện dần thay đổi khi PNJ ra mắt các sản phẩm vàng tài lộc, đồng tiền vàng tích lũy với trọng lượng đa dạng. Mới đây, thương hiệu này ra mắt dòng sản phẩm vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát (trọng lượng 0,3-0,5 chỉ), đáp ứng nhu cầu tích lũy sớm của một bộ phận người trẻ. Đặc biệt hơn, với dòng sản phẩm mới ra mắt, PNJ thiết kế các biểu tượng may mắn như đồng kim tiền, thỏi vàng, cỏ 4 lá... mang đến trải nghiệm tích lũy mới lạ và độc đáo.

Dòng sản phẩm mới vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát mang lại trải nghiệm tích lũy độc đáo.

Ngoài vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát, trang sức Kim Bảo Như Ý, để chào đón năm Giáp Thìn, PNJ còn ra mắt bộ sưu tập vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên với set 6 miếng, biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An, mong muốn phúc lành, cầu chúc năm mới bội thu thành quả, vinh hiển thăng hoa.

Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên được “đo ni đóng giày” theo nhu cầu khách hàng, phù hợp tài chính mỗi người, nhất là các bạn trẻ. Theo đó, tùy tình hình tài chính, khách hàng có thể mua lẻ miếng vàng hoặc theo set 2, 3, 6 miếng ghép chữ.

Set 2 miếng khi ghép lại biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Set 3 miếng truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý.

Bộ sưu tập Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên mang thông điệp ý nghĩa dịp đầu năm.

Không chỉ tích lũy bền vững, vàng còn là món quà ý nghĩa, giá trị được nhiều người lựa chọn dành tặng người thân, bạn bè và đối tác. Thời gian gần đây, thay vì lì xì bố mẹ dịp Tết Nguyên đán, Minh Hiền (TP.HCM) đổi sang tặng vàng với mong muốn vừa mang đến tài lộc, vừa để bố mẹ tích lũy, sử dụng trong tình huống cần thiết.

Cuối năm nay, sau thời gian cân nhắc, nữ khách hàng chọn set 2 miếng vàng An - Phát ghép lại của PNJ, biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc tặng bố mẹ.

“Năm 2023, tôi chứng kiến bạn bè xung quanh gặp nhiều biến động về công việc, tiền lương cắt giảm. Dù bản thân ‘trộm vía’ vẫn ổn định nhưng cũng tự nhủ sẽ cố gắng hạn chế chi tiêu không cần thiết, trích 2-3 triệu mỗi tháng mua vàng tích lũy, dự phòng cho tương lai”, Minh Hiền chia sẻ thêm.

Khách hàng xem thêm thông tin sản phẩm và các ưu đãi từ PNJ tại đây.