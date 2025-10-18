Barcelona 0-0 Girona: Rashford sát cánh Yamal

|
Yamal đá chính tại La Liga sau nhiều tuần vắng mặt vì chấn thương.
Tỷ số: Barcelona 0-0 Girona
Cục diện bảng xếp hạng: Barca đứng thứ 2 với 19 điểm, Girona đứng thứ 18 với 6 điểm.
Thống kê đáng chú ý:
- Barcelona chỉ mở tỷ số ở 3 trong số 6 trận thắng tại La Liga mùa này.
- Barcelona ghi được 3 bàn thắng trở lên ở 6 trong 7 chiến thắng gần nhất tại La Liga.
- Các đội cửa trên chỉ giành được 2 chiến thắng trong số 8 trận gặp Girona ở mùa giải này (Hòa 3, Thua 3).
- Girona đã thua 11 trận đấu gần nhất tại La Liga mà họ để thủng lưới trước.
Sơ đồ chiến thuật:
