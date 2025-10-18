Barcelona 0-0 Girona: Rashford sát cánh Yamal

Cựu sao Barca và '1.000 ngày trong địa ngục'

Ba năm sau chấn thương đầu gối nghiệt ngã, Gerard Deulofeu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ. Giữa “1.000 ngày trong địa ngục”, cựu sao Barcelona kiên cường chiến đấu cho giấc mơ được ra sân thêm một lần nữa.