Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona 0-0 Girona: Rashford sát cánh Yamal

  • Thứ bảy, 18/10/2025 21:13 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tối 18/10, HLV Hansi Flick tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ ở trận gặp Girona ở vòng 9 La Liga.

Yamal đá chính tại La Liga sau nhiều tuần vắng mặt vì chấn thương.

Tỷ số: Barcelona 0-0 Girona

Cục diện bảng xếp hạng: Barca đứng thứ 2 với 19 điểm, Girona đứng thứ 18 với 6 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

  • Barcelona chỉ mở tỷ số ở 3 trong số 6 trận thắng tại La Liga mùa này.
  • Barcelona ghi được 3 bàn thắng trở lên ở 6 trong 7 chiến thắng gần nhất tại La Liga.
  • Các đội cửa trên chỉ giành được 2 chiến thắng trong số 8 trận gặp Girona ở mùa giải này (Hòa 3, Thua 3).
  • Girona đã thua 11 trận đấu gần nhất tại La Liga mà họ để thủng lưới trước.

Sơ đồ chiến thuật:

Barca dau Girona anh 1

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Cựu sao Barca và '1.000 ngày trong địa ngục'

Ba năm sau chấn thương đầu gối nghiệt ngã, Gerard Deulofeu vẫn chưa thể trở lại sân cỏ. Giữa “1.000 ngày trong địa ngục”, cựu sao Barcelona kiên cường chiến đấu cho giấc mơ được ra sân thêm một lần nữa.

15 giờ trước

Duy Anh

Barca đấu Girona Barca Girona La Liga

Đọc tiếp

Postecoglou bi sa thai hinh anh

Postecoglou bị sa thải

32 phút trước 20:52 18/10/2025

0

Nhà cầm quân người Australia mất việc sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở vòng 8 Premier League vào tối 18/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý