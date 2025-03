Barca 3-1 Girona: Lewandowski bỏ xa Mbappe

Trên sân nhà, Barcelona thi đấu hoàn toàn lấn lướt. Kịch tính được đẩy lên ngay từ những phút đầu, khi "Blaugrana" bị từ chối một quả phạt đền, sau tình huống Fermin Lopez bị đẩy ngã ngay sát vạch 16,5 m.

Sau đó, đoàn quân của HLV Hansi Flick duy trì sức ép nghẹt thở lên hàng thủ đội khách. Khoảng trống liên tiếp mở ra nhưng Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ronald Araujo đều không thắng được sự lăn xả của các hậu vệ và phản xạ xuất sắc của thủ môn Paulo Gazzaniga.

Phút 39, bóng được đưa vào lưới sau cú sút quyết đoán của Jules Kounde. Dù vậy, bàn thắng của đội chủ nhà bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Người hâm mộ chủ nhà không phải tiếc nuối lâu bởi chỉ 5 phút sau, bàn mở tỷ số đã đến. Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Yamal tung cú sút đưa bóng chạm Ladislav Krejci, đổi hướng đi vào lưới.

Bất ngờ xảy ra ở ngay đầu hiệp hai. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Ronald Araujo ở phút 53, Girona tổ chức phản công. Arnaut Danjuma thoát xuống rất nhanh, trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng bằng lòng trong chân phải, hạ gục Wojciech Szczesny.

Bàn gỡ hòa 1-1 đến với Girona ở lần dứt điểm trúng đích duy nhất từ đầu trận. Ở chiều ngược lại, Barca đã có đến 13 cơ hội nhưng cũng chỉ có 1 bàn.

Niềm vui của CĐV đội khách chỉ kéo dài trong 8 phút. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp một, Lewandowski đã lên tiếng với pha tung người dứt điểm từ cự ly gần, đưa bóng đi qua hai chân thủ môn đội khách.

Phút 67, Frenkie De Jong được tung vào sân. Tiền vệ người Hà Lan sớm để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Lewandowksi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1 cho chủ nhà. Lewy có bàn thắng thứ 25 tại La Liga, nhiều hơn 3 so với Kylian Mbappe.

Barcelona đang nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch. Nếu giành 3 điểm trên sân nhà ở trận đấu này, Yamal cùng đồng đội sẽ tạo khoảng cách 3 điểm với Real Madrid. Ngoài ra, "Blaugrana" còn hơn kình địch thành Madrid về thành tích đối đầu. Đây là chỉ số được tính đến chỉ sau điểm.

