Bão số 4 gây mưa cho đất liền như nào?

Ngay trưa nay (18/9), khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An.

Đêm qua đến sáng sớm nay (18/9), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiều tỉnh miền Trung có thể đón mưa rất lớn do bão số 4.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi trên 70 mm như Hòa Hải (Hà Tĩnh) 125,8 mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 82,2 mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 92,6 mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 82,8 mm, Ninh Sim (Khánh Hòa) 80,8 mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 76 mm, Ma Đa Guôi (Lâm Đồng) 88,4 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của các ổ mây dông trước bão, sau đó là hoàn lưu bão, từ trưa nay (18/9) đến đêm 19/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ ngày và đêm 20/9, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/9.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ đêm 18/9 đến đêm 19/9 cũng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm.

Ngoài ra, chiều tối nay, khu vực phía nam đồng Bằng Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Khu vực Nam Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ ngày 18/9 đến đêm 19/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 120 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20/9 mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, nguy cơ xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

