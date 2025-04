Bán Elanga, Man Utd tự ‘vả mặt’

Trong mỗi thất bại của Manchester United, những vấn đề cũ vẫn luôn hiện diện, và cho đến nay, đội bóng vẫn chưa tìm ra được một giải pháp rõ ràng để khắc phục. Tuy nhiên, có một điểm yếu xuất hiện đều đặn và thường xuyên, và trận đấu mới nhất thuộc vòng 30 Premier League lại một lần nữa làm nổi bật điều này.

Lần này, nhân vật chính là một cầu thủ mà Manchester United quyết định để ra đi, và chính anh thể hiện rõ ràng sự thiếu sót của đội bóng.

Anthony Elanga, trong lần đối đầu với đội bóng cũ, ghi một bàn thắng đáng nhớ ở phút thứ năm, sau khi chạy 85 mét mà không bị ai cản trở. Bàn thắng đó không chỉ mang lại ba điểm quý giá cho Nottingham Forest, mà còn đặt Manchester United trước một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những vấn đề mà họ vẫn chưa thể giải quyết. Trận đấu này cũng là bước tiến quan trọng giúp Forest tiến gần hơn với mục tiêu trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên sau 45 năm.

Elanga, người bị Manchester United bán đi với giá chỉ 15 triệu bảng vào hè 2023, không để đội bóng cũ quên anh dễ dàng. Bàn thắng cầu thủ người Thụy Điển ghi được là kết quả của một pha bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự Manchester United, điều mà đội bóng này không thể thực hiện trong suốt 90 phút. Bàn thắng cũng trở thành điểm nhấn chính của trận đấu, và nó khắc họa một cách rõ nét những gì "Quỷ đỏ" còn thiếu.

Manchester United có đến 24 cú sút về phía khung thành trong trận đấu tại The City Ground rạng sáng 2/4, một con số không hề nhỏ. Tuy nhiên, trong khi đội bóng tạo ra nhiều cơ hội tấn công, thì những pha dứt điểm lại thiếu chính xác và thiếu chất lượng.

Matz Sels, thủ môn của Forest, kết thúc trận đấu mà không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào thực sự nguy hiểm. Điều này chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng: mặc dù có nhiều cơ hội, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Manchester United hiện tại là cực kỳ hạn chế.

Đây là sự tương phản rõ rệt với pha solo tuyệt vời của Elanga. Bàn thắng của anh là kết quả của một pha bóng chạy nhanh và kỹ thuật, sự khẳng định về chất lượng và sự tự tin trong các tình huống quyết định. Elanga làm điều mà những cầu thủ tấn công của Manchester United trong trận đấu này không thể làm được, đó là sự sắc bén và khả năng tận dụng tối đa cơ hội.

Trận đấu này tiếp tục trở thành minh chứng rõ ràng cho những vấn đề kéo dài của "Quỷ đỏ" trong mùa giải 2024/25. Mặc dù có rất nhiều cơ hội, Manchester United lại thiếu đi sự quyết đoán trong việc ghi bàn. Những cầu thủ tấn công như Alejandro Garnacho và Joshua Zirkzee đều không thể tạo ra sự khác biệt trong những tình huống quan trọng.

Garnacho, mặc dù có những pha đi bóng đáng chú ý lại thiếu sự chính xác và quyết đoán trong các pha quyết định. Zirkzee, một trong những cầu thủ sáng giá hiếm hoi trong hàng tấn công của Manchester United gần đây, lại không có được sự hỗ trợ từ các đồng đội và không thể tạo ra sự kết nối trong lối chơi.

Rasmus Højlund được đưa vào sân trong hiệp hai để thay đổi tình hình. Tuy nhiên, dù có những nỗ lực, những gì trung phong người Đan Mạch thể hiện cho thấy anh là một tiền đạo cần nhiều hơn một bàn thắng để khôi phục phong độ. Højlund thiếu đi sự tự tin và không thể tạo ra mối liên kết với các đồng đội, điều mà Manchester United hiện tại thiếu trầm trọng.

Với 24 cú sút, Manchester United có thể tự hào về số lượng cơ hội tạo ra, nhưng chất lượng các pha dứt điểm lại không thể so sánh với đối thủ. Đặc biệt là sau bàn thắng mở tỷ số của Elanga, "Quỷ đỏ" vẫn không thể đáp trả một cách sắc sảo. Những pha dứt điểm của họ hoặc thiếu sự chính xác, hoặc không đủ mạnh mẽ để khiến Sels phải vất vả.

Việc bán Elanga không thể bị coi là sai lầm, ít nhất là trong bối cảnh khi Manchester United quyết định chiêu mộ Antony. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở cách "Quỷ đỏ" tái đầu tư số tiền thu được từ việc bán Elanga vào đội hình, đặc biệt là ở hàng công.

Đây là vị trí CLB gặp phải rất nhiều vấn đề trong suốt mùa giải. Họ chi rất nhiều tiền cho các bản hợp đồng nhưng lại không thể tạo ra sự cải thiện thực sự trong tấn công.

Điều này càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào những gì Elanga thể hiện trong trận đấu này. Cầu thủ người Thụy Điển, dù không phải là ngôi sao lớn của Forest, mang lại sự khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc. Đó là điều Manchester United đang thiếu: một tiền đạo có thể tận dụng tốt nhất những cơ hội hiếm hoi.

Chắc chắn, việc thiếu vắng những cầu thủ như Elanga trong đội hình hiện tại là một phần lý do khiến Manchester United không thể hiện được những gì họ cần. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn nằm ở việc đội bóng này không thể kết nối các mảnh ghép tấn công của mình một cách hiệu quả. Việc mua các cầu thủ đắt giá mà không cải thiện được chất lượng tấn công thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Manchester United giờ đây phải đối mặt với một mùa giải thất vọng, và Europa League có thể là cơ hội cuối cùng để họ giành lấy một danh hiệu trong mùa giải này. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong việc cải tổ đội hình và cải thiện chất lượng tấn công, họ sẽ tiếp tục thất bại trong việc trở lại với đỉnh cao.

Trận thua này là một lời nhắc nhở về những vấn đề chưa được giải quyết của Manchester United. Những cơ hội vẫn có, nhưng khả năng tận dụng chúng lại là một câu chuyện khác. "Quỷ đỏ" cần phải hành động nhanh chóng và quyết liệt nếu không muốn rơi vào một vòng xoáy thất vọng kéo dài.

