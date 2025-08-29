Bà Paetongtarn hầu tòa

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ sáu, 29/8/2025 17:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra vào chiều 29/8.

Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 1

Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức đưa ra phán quyết về việc có bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hay không. Chiều cùng ngày, bà Paetongtarn đến Tòa nhà Chính phủ để nghe phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 2

Bản án xuất phát từ đơn kiện do một nhóm thượng nghị sĩ bảo thủ khởi xướng, cáo buộc Thủ tướng Paetongtarn vi phạm chuẩn mực đạo đức và hành xử thiếu chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia.
Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 3

Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, 39 tuổi, với lý do bà vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6.

Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 4

Bà Paetongtarn Shinawatra của Thái Lan phát biểu tại cuộc họp báo tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết.

Hội đồng gồm 9 thẩm phán cho rằng, cuộc gọi nói trên cho thấy bà Paetongtarn không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu mà một thủ tướng phải có. Đây được xem là căn cứ trực tiếp dẫn tới quyết định phế truất.

Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 5

Bà Paetongtarn tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok ngày 29/8.
Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 6

Là con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bà Paetongtarn mới đảm nhận cương vị Thủ tướng chưa tròn một năm, sau khi người tiền nhiệm bị chính Tòa án Hiến pháp phế truất. Tháng 7, bà đã bị đình chỉ chức vụ để chờ xét xử, song vẫn khẳng định mọi quyết định đều xuất phát từ lợi ích quốc gia.
Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 7

Hồi tháng 7, sau khi bị tòa án đình chỉ chức vụ thủ tướng Thái Lan bà Paetongtarn đã lên tiếng xin lỗi. “Tôi không muốn bất cứ điều gì cho bản thân. Tôi chỉ nghĩ làm sao để tránh chiến đấu và tránh đổ máu. Tôi xin khẳng định rằng tôi thực sự có ý định phục vụ đất nước. Tôi không có ác ý”, bà nói.
Thu tuong Thai Lan, Paetongtarn Shinawatra, bai nhiem thu tuong, chinh tri Thai Lan anh 8

Bà Paetongtarn vẫy chào sau khi rời khỏi tòa án chiều 29/8. Phán quyết đối với bà Paetongtarn dự kiến sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị thời gian tới. Trong lúc chờ Quốc hội bầu ra thủ tướng mới, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cùng toàn bộ nội các sẽ điều hành chính phủ cho đến khi Quốc hội bầu ra lãnh đạo mới.

Nguyễn An

Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bãi nhiệm thủ tướng chính trị Thái Lan Thái Lan Pháp Đức Campuchia Thái Lan hầu tòa tin tức Thái Lan phế truất chính phủ Thái Lan

