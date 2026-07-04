Argentina 0-0 Cape Verde: Messi đá phạt bất thành

Sáng 4/7, Argentina nhập cuộc đầy thận trọng trong những phút đầu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Argentina cần giải mã hiện tượng Cape Verde. Ảnh: Reuters.

Nửa đầu hiệp một trôi qua, Argentina cầm bóng 64% nhưng chưa đẩy nhanh tốc độ trước Cape Verde. Cơ hội duy nhất nhà đương kim vô địch thế giới có được chỉ là cú đá phạt bị cản phá của đội trưởng Lionel Messi.

Argentina bước vào cuộc đối đầu với Cape Verde trên sân Hard Rock (Miami) với vị thế ứng viên vô địch hàng đầu của World Cup 2026. Thầy trò Lionel Scaloni toàn thắng cả ba trận vòng bảng, trở thành một trong ba đội duy trì thành tích hoàn hảo, bên cạnh Mexico và Pháp.

Phong độ ổn định giúp nhà đương kim vô địch nối dài chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu thuộc vòng knock-out tại World Cup và Copa America.

Lần gần nhất Argentina thất bại ở một trận loại trực tiếp đã từ bán kết Copa America 2019 trước Brazil. Kể từ đó, Scaloni cùng các học trò giành hai chức vô địch Copa America vào các năm 2021 và 2023, xen giữa là ngôi vương World Cup 2022.

Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Tiền đạo của Inter Miami đã có 6 bàn thắng tại World Cup 2026, san bằng thành tích với Kylian Mbappe dù thi đấu ít hơn một trận. Messi hiện trực tiếp góp dấu giày vào 75% số bàn thắng của Argentina tại giải.

Bên cạnh thủ quân, Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Tin vui cho Argentina là trung vệ Cristian Romero đã bình phục sau chấn thương đầu gối nhẹ và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích ngay trong lần đầu góp mặt tại World Cup. Đại diện châu Phi là tân binh duy nhất vượt qua vòng bảng sau khi cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, "Cá mập xanh" vẫn có cơ sở để tự tin nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng lối chơi phòng ngự giàu tính tổ chức. Tuy nhiên, trước một Argentina đang đạt phong độ cao và sở hữu Messi bùng nổ, đại diện Nam Mỹ vẫn được đánh giá sáng cửa giành vé đi tiếp.

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.