Apple nói gì về việc nam châm làm hỏng camera iPhone?

Apple cho biết nam châm mạnh có thể làm camera iPhone bị nhòe tạm thời, song chúng không làm hư hại nặng nề các linh kiện bên trong ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.

Nam châm trong phụ kiện iPhone không khiến camera bị hỏng. Ảnh: Bloomberg.

Các phụ kiện có nam châm như ốp lưng MagSafe, ví từ tính hoặc giá đỡ xe hơi không làm hỏng camera iPhone trong điều kiện sử dụng bình thường. Từ trường mạnh đặt gần cụm camera sau có thể ảnh hưởng tạm thời đến khả năng chống rung và lấy nét. Tuy nhiên, hiện tượng này sẽ biến mất khi thiết bị được đưa ra khỏi vùng từ trường.

Theo BGR, lo ngại này xuất phát từ cách nhiều thiết bị điện tử đời cũ từng phản ứng với nam châm. Màn hình CRT có thể sai lệch màu, ổ cứng cơ cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị tiêu dùng hiện đại đã được thiết kế để chịu được các nam châm nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.

Apple có một trang hỗ trợ riêng về vấn đề này. Nội dung chính không đề cập đến việc nam châm sẽ làm hỏng camera iPhone. Công ty chỉ cảnh báo về khả năng gây nhiễu tạm thời với một số hệ thống camera.

“Các cảm biến vị trí ống kính phản hồi với từ trường. Vì vậy, khi đặt nam châm gần các cảm biến này, từ trường có thể làm giảm độ chính xác hoặc tạm thời vô hiệu", Apple viết.

Trong đó, 2 tính năng bị ảnh hưởng nhiều nhất là chống rung quang học (OIS) và khả năng lấy nét tự động. Tính năng OIS giúp giảm nhòe ảnh khi người dùng vô tình làm rung máy lúc chụp hoặc quay video, trong khi công nghệ lấy nét tự động giúp camera duy trì tiêu điểm ổn định khi thiết bị chịu tác động từ tác động bên ngoài.

Do có sử dụng cảm biến và nam châm trong cụm camera, 2 hệ thống trên có thể bị nhiễu bởi từ trường bên ngoài. Khi điều đó xảy ra, camera vẫn có thể chụp ảnh. Tuy nhiên, thiết bị sẽ không tận dụng được đầy đủ lợi ích của chống rung quang học và lấy nét tự động. Ảnh chụp trong thời điểm đó có thể bị nhòe hoặc mất nét.

Apple cho biết một số nhà sản xuất phụ kiện bên thứ ba có thể dùng nam châm mạnh hoặc tấm kim loại nhiễm từ gần camera sau iPhone. Các thành phần này thường xuất hiện trong bao da gập, ốp lưng hoặc giá đỡ cứng.

Điểm quan trọng là mức rủi ro phụ thuộc vào độ mạnh của nam châm và vị trí đặt so với cụm camera. Các phụ kiện MagSafe thông thường được thiết kế cho iPhone. Chúng sử dụng nam châm ở mức phù hợp với cách vận hành của thiết bị. Vì vậy, nguy cơ làm hỏng camera trong sử dụng hàng ngày là rất thấp.

Về mặt lý thuyết, BGR cho rằng nam châm đủ mạnh vẫn có thể gây hư hại vĩnh viễn cho điện thoại. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra với những nam châm nhỏ trong các phụ kiện phổ thông.