Antony nổi giận với đồng đội

Chỉ mất 11 phút để Antony ghi bàn mở tỷ số cho Betis trước Celta Vigo. Đội khác có khởi đầu thuận lợi với hai bàn thắng dẫn trước, nhưng Betis lại để thua đáng tiếc 2-3 sau 90 phút.

Phát biểu sau trận đấu, Antony nổi giận vì kết quả không như ý. Anh chia sẻ với DAZN: "Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt với hai bàn thắng, nhưng cần phải thay đổi tâm lý thi đấu. Dù có hai bàn dẫn trước, chúng tôi cần phải tập trung trong suốt 90 phút. Cả đội cần tập luyện thêm để cải thiện. Real Betis phải biết cách bắt đầu và kết thúc trận đấu tốt hơn. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, nhìn nhận những gì mình chưa làm tốt để có được ba điểm".

Cầu thủ 24 tuổi cũng đề cập đến tâm lý của các đồng đội sau thất bại: "Đó là điều bình thường. Các cầu thủ đều cảm thấy tức giận. Đối với chúng tôi, mục tiêu là không có gì khác ngoài việc tập trung từng ngày, từng buổi tập, và từng trận đấu. Chúng tôi phải duy trì sự tập trung trong mọi trận đấu để giành chiến thắng".

Trước Celta, Antony tiếp tục nhận giải Cầu thủ hay nhất trận lần thứ hai liên tiếp. Trước đó, anh cũng được vinh danh khi ra mắt Betis ở cuộc đối đầu với Athletic Bilbao hôm 3/2. Với pha lập công vào lưới Celta Vigo, Antony cũng san bằng số bàn thắng anh ghi được trong 2 mùa giải qua ở Manchester United (37 trận).

Antony nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính khi Betis đối đầu với Gent trong khuôn khổ Europa Conference League vào giữa tuần tới.

