Antony gỡ hòa 2-2 cho Man Utd trước Liverpool

Trên sân nhà, MU nhập cuộc khá tự tin và sở hữu 2 cơ hội trong vài phút đầu trận. Sau tình huống dứt điểm hụt của Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford thử tài Kelleher bằng một cú đặt lòng từ sát vạch 16,5 m. Thủ môn đội khách đã kịp đổ người, đẩy bóng đi hết biên.

Đến phút thứ 8, Liverpool có câu trả lời đầy chất lượng. Salah bất ngờ xuất hiện bên cánh trái, trước khi tung cú volley đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Phút thứ 10, MU bất ngờ tổ chức pha đá phạt nhanh. Alejandro Garnacho khiến Kelleher không thể bắt dính bóng. Scott McTominay ập vào rất nhanh để đá bồi tung lưới Liverpool.

Bất ngờ xảy ra khi MU là đội chơi lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu trận. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag dứt điểm đến 6 lần, 4 trong số đó đi trúng đích. Đến phút 28, số pha dứt điểm của MU đã lên đến con số 7, trong khi Liverpool mới tạo ra 4 cơ hội.

Phút 30, cơ hội bất ngờ đến với Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary bắt volley từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi nhẹ và không thể làm khó Andre Onana.

"Quỷ đỏ" triển khai bóng khá tốt từ sân nhà và tạo ra đột biến nhờ khả năng đi bóng đầy ấn tượng của Kobbie Mainoo. Phút 35, sao trẻ người Anh đột phá bên cánh trái rồi trả ngược cho Scott McTominay. Tiền vệ số 39 đá nối khá căng nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ thủ môn đội khách.

Phút 37, mành lưới của MU đã rung lên. Salah chuyền ngang để Wataru Endo dứt điểm chéo góc, hạ Onana. Tuy nhiên, bàn thắng bị trọng tài biên từ chối vì lỗi việt vị.

Đến phút 44, Liverpool tiếp tục khoét vào cánh phải. Sau đường chuyền của đồng đội, Alexis Mac Allister tung cú sút căng vào góc gần. Onana đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho MU.

Hàng thủ MU thi đấu lúng túng sau bàn thua. Phút 45+2, Bruno Fernandes để mất bóng ở sân nhà, tạo cơ hội cho Darwin Nunez dứt điểm. Onana nỗ lực cứu thua nhưng đành ngậm ngùi nhìn bóng đi vào lưới sau pha đá bồi từ cự ly gần của Salah.

Dù phong độ ra sao, Salah vẫn có duyên với mành lưới MU. Anh đã ghi 13 bàn chỉ trong 14 lần đối đầu CLB thành Manchester.

Sang hiệp hai, Liverpool chủ động gây sức ép. MU phải chờ đến phút 53 mới có đợt tấn công có nét đầu tiên. Bruno căng ngang từ đáy biên nhưng Hojlund không kịp băng vào, tạo điểm cắt.

Sau pha bỏ lỡ, MU liên tục chịu những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 56 và 63, Szoboszlai, Nunez dứt điểm hiểm hóc nhưng đều không thắng được Onana.

Phút 84, MU chơi tất tay bằng việc tung Amad Diallo vào sân thay Varane. Ngay ở đợt tấn công tiếp theo, chủ nhà đã có bàn gỡ hòa. Sau nỗ lực đưa bóng vào từ cánh trái của Garnacho, Antony xoay người dứt điểm kỹ thuật, hạ gục toàn bộ hệ thống phòng ngự của Liverpool.

FA Cup là sân chơi duy nhất MU còn hy vọng giành được cúp. Thế nhưng, thử thách phía trước quá lớn, đó là Liverpool - CLB đã bất bại trong 9 trận gần nhất, trong đó bao gồm 8 chiến thắng.

Không cần phải có IQ của thiên tài để nhận ra đội nào đang ở cửa trên trong cuộc chạm trán này. Liverpool đang duy trì được sự ổn định. Họ có đẳng cấp một tên tuổi lớn. Còn MU lại quá phập phù.

Về phần Liverpool, bài toán duy nhất là để Andy Robertson hay Joe Gomez chơi ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng dù lựa chọn của HLV Jurgen Klopp là gì, "The Kop" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ tấn công chất lượng.

Mo Salah, Luis Diaz và Darwin Nunez vẫn sắm vai cây đinh ba trên hàng tiền đạo. Ở hàng tiền vệ, Liverpool sẽ trông chờ vào Wataru Endo, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai với nhiệm vụ làm chủ khu trung tuyến.

