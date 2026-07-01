Anh 1-1 CHDC Congo: Kane tỏa sáng

Phút 75 trận đấu ở vòng 32 đội World Cup, Harry Kane gỡ hòa cho "Tam sư" bằng một pha đánh đầu không thể cản phá.

Bất ngờ xảy ra trên sân vận động Mercedes-Benz, CHDC Congo chỉ cần đúng một cơ hội để tạo khác biệt. Brian Cipenga tung cú sút căng trong vùng cấm, mở tỷ số. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng Jordan Pickford lẽ ra phải làm tốt hơn trong tình huống khép góc.

Tuyển Anh đối mặt khó khăn.

Phải đến phút 30, tuyển Anh mới có cơ hội tiếp cận khung thành của đối thủ. Dù vậy, nỗ lực của Jude Bellingham đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 43, thảm họa suýt xảy ra với tuyển Anh, khi họ để Yoane Wissa có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm sau đường căng ngang của Aaron Wan-Bissaka. Pickford bó tay nhưng bóng tìm đến cột.

Harry Kane suýt gỡ hòa ở phút bù giờ với một pha dứt điểm cận thành. Dù vậy, thủ môn Mpasi Nzau đã chọn vị trí chuẩn xác để cứu thua. Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về CHDC Congo. Tuyển Anh sở hữu 8 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích nhưng hiệu quả bằng 0.

CHDC Congo thi đấu ấn tượng trong hiệp một.

Tranh cãi còn nổ ra ở những phút cuối hiệp một, khi Kane ngã trong vùng cấm CHDC Congo sau tác động từ thủ môn. Tuy nhiên, trọng tài chính người Jordan, Adham Makhadmeh từ chối cho đại diện châu Âu hưởng phạt đền vì cho rằng Kane đã ăn vạ.

Thế trận bế tắc vẫn đeo bám tuyển Anh trong hiệp hai. Phải đến khi HLV Thomas Tuchel thực hiện sự điều chỉnh khi tung Anthony Gordon vào thay Marcus Rashford, đồng thời kéo Declan Rice sang cánh phải, "Tam sư" mới có thể tạo khác biệt.

Cảm xúc vỡ òa khi tuyển Anh có bàn gỡ.

Phút 75, bóng lần lượt qua chân Rice, Gordon và được Kane kết thúc bằng một pha chọn vị trí, đánh đầu chuẩn xác khiến thủ môn Mpasi bó tay. Đây là pha lập công thứ 12 trong sự nghiệp tại World Cup của chân sút sinh năm 1993, thành tích ngang với "Vua bóng đá" Pele.