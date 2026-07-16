Anh 1-1 Argentina: Enzo lập siêu phẩm

Phút 86, Enzo Fernandez tỏa sáng với cú ra chân từ ngoài vùng cấm, đánh bại thủ môn Jordan Pickford.

Trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu. Enzo Fernandez bị trọng tài nhắc nhở sau tình huống phạm lỗi với Elliot Anderson. Tiền vệ của tuyển Argentina trả đũa vì đối thủ đã có tác động với đội trưởng Lionel Messi.

Bán kết World Cup nóng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau 25 phút, trận đấu diễn ra đầy căng thẳng với hàng loạt pha tranh chấp ở giữa sân. Hai ứng viên vô địch thậm chí chưa có cú sút nào.

Lionel Messi cùng đồng đội gặp khó trước tuyển Anh.

Phút 32, tuyển Anh có cơ hội đầu tiên từ một pha đá phạt hàng rào. Declan Rice treo bóng cho John Stones băng vào đánh đầu nhưng bàn thắng chưa đến với "Tam sư".

Stones đánh đầu chệch khung thành Argentina.

Ít phút sau, đại diện châu Âu lại được hưởng đá phạt. Pha xử lý táo bạo của Reece James buộc Emiliano Martinez phải vất vả đấm bóng giải nguy. Để chống Argentina phản công, Anderson đã phải vào bóng thô bạo với Messi và nhận thẻ vàng từ trọng tài chính.

Anh sẵn sàng phạm lỗi để ngăn chặn Messi.

Phút 39, Argentina mới có cú sút đầu tiên. Pha ra chân từ ngoài vùng cấm của Enzo đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Anh trong gang tấc.

Argentina suýt mở tỷ số.

Hiệp một khép lại với 0 bàn thắng nhưng có đến 19 pha phạm lỗi từ cầu thủ đôi bên, 12 trong số đó thuộc về cầu thủ bên phía Argentina. Cơ hội đáng chú ý nhất từ đầu trận chỉ là cú sút xa của Enzo Fernandez.

Argentina tăng tốc ngay đầu hiệp hai và suýt mở tỷ số ngay phút 47. Julian Alvarez xử lý khéo léo để loại hậu vệ, trước khi tung cú sút căng từ cự ly gần, khiến Jordan Pickford phải vất vả mới có thể cứu thua cho tuyển Anh.

Pickford sắm vai người hùng của tuyển Anh.

Không lâu sau pha thoát thua, tuyển Anh chỉ cần một cơ hội để tạo khác biệt. Từ pha đưa bóng vào bên cánh phải của Morgan Rodgers, Anthony Gordon dứt điểm cận thành, không cho Emiliano Martinez cơ hội cản phá.

Gordon tỏa sáng.

Phút 66, Rice thử vận may với một cú sút từ khoảng cách 30 m. Bóng đi căng nhưng không đủ khó để hạ Martinez.

Phút 69, Pickford lại tỏa sáng rực rỡ với pha đổ người xuất sắc để cản cú đánh đầu cận thành của Nicolas Gonzalez. Argentina đã có 3 cú sút trúng đích nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Trong lần hiếm hoi Pickford bị khuất phục, bóng lại tìm đến khung gỗ sau pha dứt điểm của Alexis Mac Allister.

Argentina tấn công dồn dập.

Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, Argentina đã có bàn gỡ hòa. Enzo rực sáng với cú sút căng từ khoảng cách 25 m, đưa bóng găm vào góc cao trước sự bất lực của Pickford. Người kiến tạo là Messi.

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