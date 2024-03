Andre Onana chơi lăn xả

Ngay từ những phút đầu, hàng thủ MU đã có dấu hiệu chệch choạc. Phút thứ 3, Andre Onana phải đối mặt với 2 cầu thủ của bên phía Everton. May mắn đứng về phía chủ nhà khi đã có lỗi việt vị. Ở phía trên, Casemiro liên tục chuyền lỗi, buộc đồng đội tuyến sau phải vất vả giải nguy.

Đến phút thứ 7, MU có câu trả lời. Từ pha phất bóng chuẩn xác của Bruno, Rashford thoát xuống nhưng một mình anh không thể vượt qua 2 cầu thủ phòng ngự bên phía Everton. Ở quả phạt góc, Casemiro bật cao đánh đầu. Bóng đi nhẹ và không thể gây khó khăn cho Jordan Pickford.

Man Utd phải trải qua phần còn lại của mùa giải mà không có hậu vệ trái. Ở trận này, HLV Ten Hag buộc phải để Victor Lindelof trám vào vị trí Luke Shaw để lại. Ở chính giữa hàng thủ, Raphael Varane sẽ đá cặp với lão tướng Jonny Evans.

MU sẽ tiếp tục chơi với hàng tiền vệ 4 người gồm Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes và Scott McTominay. 2 mũi tấn công gồm Marcus Rashford và Alejandro Garnacho.

Trước trận tiếp Everton trên sân Old Trafford thuộc vòng 28 Premier League lúc 19h30, HLV Erik ten Hag đã chỉ ra vấn đề lớn nhất của Man Utd. Đó là việc đội bóng bị "cơn bão chấn thương" tàn phá, khiến lực lượng chịu tổn thất nặng nề.

Dù vậy, giới chuyên môn và người hâm mộ cho rằng đó chỉ là bề nổi của sự thật. Tảng băng chìm nằm ở lối chơi thiếu sự mạch lạc mà "Quỷ đỏ" thể hiện. Nói cách khác, sau hơn 1 năm rưỡi dẫn dắt đại diện thành Manchester, Erik ten Hag vẫn chưa xây dựng được bản sắc, triết lý bóng đá đặc trưng cho CLB.

Ngay cả khi Man Utd từng giành được nhiều chiến thắng gây sốc, điều đó vẫn chưa làm người hâm mộ yên tâm. Những trận thắng của "Quỷ đỏ" mang dáng dấp của khoảnh khắc cá nhân nhiều hơn tính tập thể.

Với trận gặp Everton, Man Utd nhiều khả năng lại trông chờ vào khoảnh khắc cá nhân để giúp đội nhà giành 3 điểm. Việc đối thủ không biết đến chiến thắng trong 10 trận liên tiếp cũng là cơ sở để thầy trò Erik ten Hag tin vào chiến thắng.

