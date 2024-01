Ẩn ý của những vật vô tri trong tranh

Hoa: Hoa là chủ đề chính của nhiều bức tranh tĩnh vật. Một bó hoa đẹp nở rộ tượng trưng cho cuộc sống, niềm tin, sự phát triển và quyền lực. Mặt khác, những bông hoa héo là lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng cuộc sống, của cải vật chất và sắc đẹp đều mong manh. Mỗi loại hoa mang những ý nghĩa riêng, có thể tượng trưng cho sự ngây thơ, bốn mùa hoặc biểu tượng tôn giáo. Chẳng hạn, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa huệ thể hiện sự thuần khiết và hoa hướng dương cho thấy sự tận tâm. Ảnh: Bức tranh Still life with flowers in a vase on a ledge with a dragonfly, caterpillar, and butterfly (1698) của hoa sĩ Rachel Ruysch.