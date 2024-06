Ái nữ nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn diện mốt da báo

Tạo hình của Kim Kardashian gợi nhớ đến hình ảnh chụp cạnh chú hổ nhồi bông của Marilyn Monroe ở trường quay phim The Prince and the Showgirl (1957). Với set trang phục này, Kim thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với hoạ tiết da báo. Nhờ sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang của chủ sở hữu thương hiệu nội y Skims, hoạ tiết da báo được dự đoán trở nên thịnh hành trong thời gian tới. Ảnh: @kimkardashian.