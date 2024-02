Á hậu Đặng Trác Ân và diễn viên Quách Tử Hào đính hôn

Đặng Trác Ân là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2018. Tháng 10 cùng năm, cô ký hợp đồng với TVB, sau đó tham gia một số phim truyền hình như Come Home Love: Lo and Behold, Legal Mavericks 2020, The Ringmaster, The Runner... Những năm gần đây, cô thử thách với vai trò MC và giáo viên tại phòng gym của bạn trai Quách Tử Hào.