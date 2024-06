9 mùi hương được các 'gái hư' ưa chuộng

Creed Aventus, mùi hương kinh điển với sự kết hợp táo bạo giữa dứa và cam bergamot, đã tạo nên một cơn sốt với tín đồ nước hoa ngay từ khi ra mắt vào năm 2010. Dù ban đầu được thiết kế dành cho nam giới, nhưng sức hút của Aventus đã vượt qua mọi rào cản giới tính. Để đáp ứng sự mong đợi của phái đẹp, Creed đã cho ra đời phiên bản nữ tính mang tên Aventus for Her, một mùi hương vừa giữ được sự tươi mát của phiên bản gốc, vừa tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của các loài hoa. Thay vì hương dứa ngọt ngào, Aventus for Her mang đến sự tươi mát của táo xanh và quả mọng, kết hợp cùng hoa hồng Bungari, lý chua đen và ngọc lan tây. Lấy cảm hứng từ những người phụ nữ quyền lực, Aventus for Her thể hiện sự tự tin và bản lĩnh ngay từ những giây phút đầu tiên. Ảnh: @shayxova_parfum/IG.