8 đồng hồ 'bay giữa ngân hà'

Mr Jones Beam Me Up - 225 bảng Anh (khoảng 280 USD ): Thiết kế vui nhộn từ nhà sản xuất đồng hồ nước Anh có mặt số là hình ảnh minh hoạ của nghệ sĩ người Pháp Xavier Broche. Không vạch chỉ giờ hay chữ số, thông tin thời gian của đồng hồ được hiện thị thông qua cảnh một chú lợn hoạt hình cố gắng hết sức để thoát khỏi ánh đèn từ đĩa bay rọi ra. Với kích thước 40 mm, mẫu Beam Me Up có vỏ bằng thép không gỉ 316L, đi kèm với đồng hồ là dây đeo bằng da Nubuck màu nâu rộng 18 mm. Ảnh: t3nro.