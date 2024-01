6 đôi sneaker hàng hiệu để 'bước vào' năm mới Giáp Thìn

Thương hiệu Geox đến từ Ý quyết định “chơi lớn” khi kết hợp với tổ chức thiết kế The Flying Hawk Studio (Hong Kong) để trình làng bộ sưu tập giày cho năm mới Giáp Thìn. Hình ảnh những chú rồng uy nghiêm và logo Geox dạng graffiti được vẽ tay trên mẫu sneaker trắng. Đôi giày này được đánh giá là đặc biệt phù hợp với thời trang đường phố. Phần dây quấn quanh cổ chân gắn một tấm thẻ bạc là lời chúc mừng năm mới, mong cầu bình an, may mắn của thương hiệu dành cho khách hàng tại các quốc gia đón Tết Âm lịch. Ảnh: Geox.