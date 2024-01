5 triển lãm ấn tượng mở đầu năm 2024 tại New York

Cũng tại New York, buổi triển lãm đôi của hai nghệ sĩ Blair Saxon-Hill và Clintel Steed kéo dài đến 3/2/2024 tại phòng trưng bày Shrine. Blair Saxon-Hill (sinh năm 1979) nổi tiếng về những tác phẩm vẽ tĩnh vật. Trong triển lãm Even Then Flowers Bloom, tranh của cô vẽ những bông hoa héo úa, nội thất trong không gian tĩnh lặng. Các tác phẩm nguyên bản có thể được sáng tác ở thời điểm khác, nhưng chúng vẫn mang tâm trạng hiện đại, u buồn, cô độc, gợi đến thời kỳ hậu đại dịch Covid-19. Cùng triển lãm là các tác phẩm của họa sĩ kỳ cựu Clintel Steed (46 tuổi). Những bức tranh gần đây của ông tập trung vào cận cảnh khuôn mặt của cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp cùng với mũ bảo hộ, phác hoạ áp lực phải thành công trong một trò chơi đầy mạo hiểm như chính chủ đề của triển lãm Portraits of the Indomitable. Ảnh: Shrine.