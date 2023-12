5 trào lưu thời trang thống trị mạng xã hội 2023

Barbiecore, quite luxury (sang trọng thầm lặng), Y2K là những xu hướng thời trang xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội, được giới trẻ nhiệt tình hưởng ứng.

David Beckham - Victoria Beckham, Taylor Swift - Travis Kelce hay Rihanna - AAP Rocky là những cặp minh tinh lọt vào danh sách ăn diện đẹp nhất do Vogue bình chọn.

Y2K (viết tắt của “the year 2000”) là trào lưu thời trang được ưa chuộng trong những năm gần đây. Người theo đuổi xu hướng này lựa chọn outfit lấy cảm hứng từ thời trang những năm 2000. Babytee, quần cạp trễ, thắt lưng bản to trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Công thức phối đồ “vàng” của mốt này là trên mỏng, nhỏ - dưới rộng, dài. Hashtag #y2k hiện cán mốc 30,1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội.

Balletcore là trào lưu được lăng xê bởi Jennie (BlackPink). Giọng ca You & Me liên tục xuất hiện với váy xòe, tất ống chân, giày ballet và phụ kiện nơ trên sân khấu và trong đời sống hàng ngày. Trang phục lấy cảm hứng từ môn nghệ thuật ballet được Jennie biến tấu sao cho trẻ trung, đáng yêu, có tính ứng dụng cao hơn. Hashtag #balletcore hiện sở hữu 1,2 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok.

Linh Vũ

Ảnh: Harper's Bazaar, Alex Goodlett, Rick Bowmer, FB/Xoài Non Official, Just Jared, @lynhci_