5 món quà Tết dành cho người yêu nghệ thuật

Tặng đĩa than: Đĩa than mang đến chất lượng âm thanh tốt hơn so với các phương tiện truyền thống khác như CD hoặc MP3. Một số đĩa than đi kèm cùng bìa được thiết kế nghệ thuật, ngoài cho trải nghiệm nghe nhạc theo phong cách cổ điển, món quà này có thể mang lại giá trị trưng bày và sưu tập. Ảnh minh họa: Gear Patrol.