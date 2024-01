30 năm phê phán xã hội bằng nghệ thuật của nữ họa sĩ Mỹ

Nicole Eisenman từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải Suzanne Deal Booth/FLAG Art Foundation Prize 2020. Đây là giải thưởng nghệ thuật danh giá được tạo ra để tôn vinh và hỗ trợ các nghệ sĩ xuất sắc, đặc biệt là những người có khả năng sáng tạo và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mới lạ, độc đáo. Phần thưởng dành cho bà bao gồm 200.000 USD , một cuốn catalog và một triển lãm cá nhân tại 2 tổ chức nghệ thuật Contemporary Austin và FLAG Art Foundation ở New York (Mỹ). Trong ảnh là tác phẩm Beer Garden with Ulrike and Celeste (2009).