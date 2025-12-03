23 lô chung cư hơn 50 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM chờ xây mới

Giai đoạn 1968-1970, cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài, TP.HCM ) được xây dựng với tổng cộng 23 lô. Qua quá trình chỉnh trang đô thị từ năm 2005, quận 10 (cũ) đã tổ chức di dời và tháo dỡ 6 lô (A, B, C, D, E, G). Hiện, chung cư còn 17 lô xuống cấp trầm trọng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, đến nay, cụm chung cư Ngô Gia Tự đã di dời, phá dỡ 1 lô nhưng các lô còn lại chưa thực hiện được. Theo người dân, lô đất trống được tận dụng làm bãi giữ xe.

Người dân sống tại chung cư cảm thấy bất an khi cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, thường xuyên gặp tình trạng dột nước trần nhà. Chưa kể, quy mô căn hộ nhỏ, diện tích khoảng 38 m2 và rất ít tiện nghi.

Nhiều hạng mục tại 17 lô chung cư đã hư hỏng, xuống cấp. Người dân cơi nới thêm các "lồng sắt" phía sau nhà để tăng diện tích sử dụng.

Bà Út (55 tuổi), chủ quán phở tại lô F chung cư Ngô Gia Tự, đã mở quán hơn 30 năm. Bà cho biết căn hộ diện tích khá nhỏ, bà tận dụng phần trước nhà và 1,5 m phía sau nhà để thuận tiện kinh doanh, sinh hoạt gia đình nhưng vẫn đảm bảo lối đi chung.

Sát cụm 17 lô chung cư Ngô Gia Tự hiện nay là hai cao ốc với tổng cộng 672 căn hộ, được xây dựng trong giai đoạn 2005‑2015 nhằm bố trí tái định cư tại chỗ cho cư dân của một số lô đã được tháo dỡ trước đó.

Dự án chỉnh trang đã được UBND quận 10 (cũ) đưa vào kế hoạch nhiều năm nhưng chưa triển khai do ngân sách hạn hẹp; hiện chủ trương là huy động vốn doanh nghiệp.

Tuy nhiên thực tế, việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ tại TP.HCM đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư bởi nhiều nguyên nhân.

Trong đó, nhiều tòa nhà nội thành cần tính toán kỹ chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc. Theo cập nhật mới nhất vào cuối tháng 11, UBND phường Vườn Lài đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để sớm kêu gọi nhà đầu tư cho cụm chung cư Ngô Gia Tự.

Phần lớn chung cư ở phường Vườn Lài được xây dựng trước năm 1975, ít chung cư lớn, hiện đại. Đơn cử như chung cư Ấn Quang (cách 700 m) được xây dựng từ năm 1968, hiện cũng được xếp loại C, cần được nâng cấp, cải tạo và xây mới. Ảnh: Khương Nguyễn.

Hiện, địa bàn TP.HCM (cũ) có 474 chung cư xây trước năm 1975, gồm 573 lô đã xuống cấp, mất an toàn. Trong đó có 16 chung cư cấp D (nguy hiểm), 116 cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm) và 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường).

Hoàn tất di dời cư dân từ năm 2022, chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện vẫn chưa tìm được nhà đầu tư để tháo dỡ, xây mới. Cư dân mở hàng quán ngay lối lên xuống chung cư để "giữ nhà".

Nhiều hộ dân tại loạt chung cư cấp D (quận 4 cũ) vẫn lưỡng lự di dời bởi nhiều lý do. Thực tế, những chung cư này vẫn chưa tìm được nhà đầu tư để tháo dỡ, xây mới.

Loạt dự án bất động sản ở khu đông TP.HCM như The Privé, The Global City, Eaton Park đều đang được thi công rầm rộ. Đáng chú ý, giá các căn hộ này dao động 140-200 triệu đồng/m2.

