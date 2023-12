2023 là năm 'đại thắng' của những triển lãm Van Gogh

Triển lãm về các tác phẩm của Van Gogh đã diễn ra nhiều nơi trên khắp thế giới suốt năm qua, minh chứng cho sức ảnh hưởng của đại danh họa ở mọi mặt, từ nghệ thuật đến thương mại.

Vincent van Gogh (1853-1890) được mệnh danh là một trong những họa sĩ có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Hiện nay, sau hơn 130 năm, di sản mà ông để lại ngày càng tăng giá trị về cả mặt thương mại, nghệ thuật và cả độ phủ sóng, sức ảnh hưởng đối với công chúng.

Cây bút Martin Bailey của tờ The Art Newspaper nhận định rằng trong nhiều thập kỷ qua, 2023 là năm tuyệt vời nhất đối với các cuộc triển lãm của Van Gogh, được thể hiện qua loạt triển lãm mang tính đột phá.

Những cuộc triển lãm ấn tượng

Nếu phải lựa chọn một triển lãm quan trọng nhất, ông Bailey sẽ chọn Van Gogh Auvers-sur-Oise: His Final Months, hiện còn được trưng bày khoảng 1 tháng nữa tại bảo tàng Musée d'Orsay ở Paris (Pháp), cho đến đầu tháng 2/2024.

Triển lãm Van Gogh in Auvers-sur-Oise: His Final Months trưng bày 47 trên 74 tác phẩm nghệ thuật được đại danh họa hoàn thành trong 70 ngày sinh sống ở làng Auvers-sur-Oise, cách thủ đô Paris 30 km.

Những bức tranh này đã giúp những người thưởng lãm có cái nhìn toàn diện về nghệ thuật của Van Gogh vào thời điểm ngay trước khi ông qua đời.

Bức chân dung tự họa Self-portrait (1889). Ảnh: RMN Grand Palais/Patrice Schmidt.

Bên cạnh đó, triển lãm Van Gogh's Cypresses tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) cũng đáng chú ý. Những tác phẩm được trưng bày tập trung vào thời kỳ khi danh họa còn ở vùng Provence (Pháp). Kể từ chính nơi đây, cây bách trở thành một trong những motif yêu thích của ông.

Triển lãm cũng trưng bày tác phẩm Starry Night (tháng 8/1889), bức tranh phong cảnh nổi tiếng nhất của Van Gogh, được mượn từ Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại (New York, Mỹ).

Tiếp theo là triển lãm Van Gogh along the Seine, đang diễn ra ở Amsterdam (Hà Lan) đến ngày 14/1/2024. Trước đó, triển lãm này từng diễn ra ở Viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ) từ tháng 5 đến tháng 9/2023 dưới cái tên Van Gogh and The Avant-Garde: The Modern Landscapes.

Tại triển lãm này, các tác phẩm của Van Gogh được trưng bày cùng những bức họa của 4 họa sĩ tiên phong cùng thời với danh họa - những người đã vẽ bên bờ sông Seine (Pháp).

Một số triển lãm đáng chú ý khác trong năm được Martin Bailey liệt kê, bao gồm: Choose Vincent: Portrait of a Family History (Bảo tàng Van Gogh, Amsterdam, Hà Lan); Travelling with Vincent: Van Gogh in Drenthe (Bảo tàng Drents, Assen, Hà Lan, còn mở đến 7/1/2024); Van Gogh and Still Life: From Tradition to Innovation (Bảo tàng Sompo, Tokyo, Nhật Bản, còn mở đến 21/1/2024); và Van Gogh and Still Life: From Tradition to Innovation (Bảo tàng Museo delle Culture, Milan, Italy, còn mở đến 28/1/2024).

Bức tranh Starry Night nổi tiếng của Van Gogh đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ). Ảnh: Museum of Modern Art in New York.

Những bức tranh đấu giá

Tác phẩm được bán đấu giá đắt nhất trong năm nay của Van Gogh là Garden in front of the Debray Farm, ở mức 23 triệu USD , tại nhà đấu giá Sotheby's (Mỹ) ngày 16/5.

Van Gogh vẽ bức tranh này trên đỉnh đồi Montmartre (Paris, Pháp) trong khoảng tháng 7 hoặc tháng 8/1887.

Đây là mức giá tương đối khiêm tốn so với bức Orchard with Cypresses (tháng 4/1888), từng được bán với giá 117 triệu USD vào năm 2022.

Hai bức tranh khác cũng được bán đấu giá trong năm nay là Weaver facing right (tháng 2/1884) và Head of a Woman (tháng 4/1885). Cả hai đều là tác phẩm được thực hiện tại làng Nuenen (Hà Lan), nơi Van Gogh sống cùng cha mẹ.

Garden in front of the Debray Farm là bức tranh của Van Gogh được đấu giá cao nhất trong năm nay, với mức giá 23 triệu USD . Ảnh: Sotheby’s.

Nhưng thương vụ mua bán đáng ngạc nhiên nhất trong năm lại là bức tranh thạch bản Old Man drinking Coffee (tháng 11/1882).

Tác phẩm được bán vào ngày 10/5 tại nhà đấu giá Burgersdijk & Niermans (Leiden, Hà Lan), với giá 275.000 bảng Anh.

Monique Hageman, trợ lý nghiên cứu tại Bảo tàng Van Gogh, là người mua bản in và cho Bảo tàng Van Gogh mượn tác phẩm này dài hạn.

Bên cạnh đó, bức tranh bị đánh cắp The Parsonage Garden at Nuenen in Spring (tháng 3/1884) đã được tìm lại. Hoạt động tìm kiếm và thu hồi bức tranh được tổ chức bởi thám tử nghệ thuật tư nhân người Hà Lan Arthur Brand.

Trong số những cuốn sách về Van Gogh được xuất bản năm nay, có cuốn The Drawings of Vincent van Gogh của Christopher Lloyd đáng chú ý. Hiện nay, rất nhiều nghiên cứu mới quan trọng về danh họa đã được xuất bản trong các danh mục triển lãm.

Dick Wolf, nhà sản xuất truyền hình người Mỹ, cũng vừa tặng 200 tác phẩm cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Trong số tác phẩm được trao tặng có Beach at Scheveningen in Calm Weather (tháng 8/1882). Đây là một trong những bức tranh sơn dầu đầu tiên của Van Gogh.

Bức Beach at Scheveningen in Calm Weather được Dick Wolf tặng lại cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Ảnh: Sotheby’s