10.000 viên pha lê giúp tuyển Mỹ phá kỷ lục tại Olympic

Tại Olympic Paris 2024, trang phục thi đấu của VĐV thể dục dụng cụ Mỹ chứa đến 10.000 viên pha lê, phá kỷ lục 6.400 viên của chính họ ở kỳ thế vận hội trước.

10.000 viên pha lê xuất hiện trên trang phục thi đấu của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ tại Olympic Paris. Ảnh: GK.

Năm 2016, khi vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles giành 5 huy chương tại Thế vận hội Olympic Rio, công ty thời trang GK Elite cho biết trang phục thi đấu cô mặc chứa 5.000 viên pha lê. Đây là kỷ lục tại thời điểm đó.

Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá vỡ vào năm 2021. Tại Thế vận hội Tokyo, các vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ mặc đồ chưa đến 6.400 viên pha lê.

Trong mùa Olympic năm nay, số lượng pha lê tăng lên 10.000 viên, xác lập kỷ lục mới, theo The New York Times.

Trang phục thi đấu của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ được đính pha lê, ngọc trai lấp lánh. Ảnh: GK.

GK lần đầu đính ngọc trai lên bộ đồ thi đấu liền thân. Ảnh: GK.

Thời trang cao cấp

“Việc sử dụng những viên pha lê một cách tinh tế có thể làm nổi bật chuyển động của các vận động viên thể dục dụng cụ. Số lượng pha lê càng lớn, mức độ quan tâm dành cho trang phục thi đấu càng gia tăng”, Jeanne Diaz, Giám đốc thiết kế của GK Elite, cho biết.

“Tôi bị ám ảnh bởi khả năng phát sáng của những viên pha lê tại đấu trường. Tôi luôn nói với GK rằng tôi muốn tỏa sáng hơn nữa”, vận động viên thể dục dụng cụ giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo Sunisa Lee nói.

Bên cạnh đội tuyển Mỹ, GK còn đảm nhiệm công tác thiết kế trang phục thi đấu cho đội Canada, Australia và Mexico.

Năm nay, các nhà thiết kế của GK giúp những bộ đồ liền thân tỏa sáng theo cách khác. Ngoài những viên pha lê lấp lánh, họ lần đầu bổ sung ngọc trai lên trang phục thi đấu.

Thương hiệu này giới thiệu các thiết kế mới ngay trước thềm thế vận hội Olympic Paris, trực tiếp cạnh tranh với các nhà mốt thuộc tập đoàn hàng hoá xa xỉ LVMH như Dior, Louis Vuitton và Berluti.

Theo Jeanne Diaz, Thế vận hội năm nay diễn ra ở Paris (Pháp) - kinh đô thời trang. Vì thế, GK sử dụng nhiều nguồn cảm hứng như kiến ​​trúc Art Nouveau hay thế giới điện ảnh Hollywood những năm 1920 trong khâu thiết kế.

“Đó là trang phục dạ hội, là thời trang cao cấp”, Jeanne Diaz nói.

Các VĐV Mỹ mong muốn trang phục thi đấu đính nhiều pha lê hơn. Ảnh: GK.

Swarovski cung cấp pha lê cho GK trong quá trình thiết kế. Ảnh: GK.

Cân bằng giữa sự hào nhoáng và chức năng

Các thành viên trong đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ mặc bộ đồng phục Go For Glory cho trận chung kết nhóm. Tuy nhiên, ở các phần trình diễn đơn, họ có thể tự do lựa chọn trang phục khác.

Một trong số đó là bộ đồ liền thân mang tên Luminous Legacy được đính 10.000 viên pha lê trên nền vải đỏ, trắng và xanh. Thiết kế này có cổ chữ V và chi tiết corset ở eo.

Star Spangled Shine là trang phục thi đấu trông giống chiếc váy với hình ảnh ngôi sao ở giữa được bao quanh bởi 6.359 viên pha lê. Freedom’s Grace là bộ đồ màu trắng với lớp lưới ren mỏng phía trên, bao gồm 3.500 viên pha lê và gần 1.000 viên ngọc trai được gắn thủ công.

Mỗi thiết kế này được bán với giá khoảng 5.000 USD , tương đương với một chiếc váy dạ hội.

Việc đảm bảo trang phục vừa lấp lánh vừa không ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu của các vận động viên là bài toán khó. GK phải sử dụng công nghệ, kỹ thuật thiết kế hiện đại để đảm bảo bộ đồ vừa vặn với người mặc, tránh tạo ra tình huống đáng tiếc khi thi đấu.

Swarovski là đơn vị cung cấp pha lê cho GK khi thiết kế trang phục thi đấu cho đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ. Nhãn hàng này phải xem xét điều kiện khắc nghiệt mà những viên pha lê phải chịu trong suốt Thế vận hội, đem đến sản phẩm chất lượng vượt trội.

Bộ đồ sở hữu 10.000 viên pha lê tất nhiên có khối lượng lớn hơn trang phục thi đấu thông thường. Song, các vận động viên Mỹ khẳng định có thể làm quen với bộ đồ này, đồng thời bày tỏ mong muốn được dát nhiều pha lê hơn.