10 món quà Tết dành cho giới nhà giàu

Chiếc đồng hồ Urushi Year of the Dragon của thương hiệu Chopard được đánh giá là một trong những món quà Tết đáng chú ý dành cho những người thân, người bạn “siêu giàu”. Urushi Year of the Dragon là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, được chế tác từ sơn mài, bổ sung chi tiết vàng lấp lánh và lớp khảm xà cừ sang trọng. Dây đeo da đặc biệt phù hợp với cỗ máy thời gian này. Giá thành của món phụ kiện là 27.700 USD . Ảnh: Chopard.