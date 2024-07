10 dự án chung cư tăng giá nhanh nhất ở TP.HCM một năm qua

Cũng nằm trên trục đường Nguyễn Lương Bằng thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án The Peak đang có mức giá 71-109 triệu đồng/m2, tăng 16% so với hồi tháng 5/2023. The Peak là khu căn hộ chung cư nằm trong khu phức hợp Midtown Phú Mỹ Hưng có quy mô 8 tòa nhà gồm 981 căn hộ, được bàn giao năm 2021.