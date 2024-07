10 đôi giày đẹp nhất nửa đầu năm 2024

JJJJound, thương hiệu thời trang đến từ Montreal (Québec, Canada), nổi tiếng với triết lý thiết kế "less is more", đã mang đến một phiên bản Samba tinh tế. Bỏ qua những chi tiết cầu kỳ, JJJJound tập trung vào việc hoàn thiện những yếu tố cơ bản nhất của Samba, từ chất liệu da cao cấp đến phom dáng kinh điển. Bộ sưu tập JJJJound x adidas Samba bao gồm ba phiên bản màu sắc: trắng, đen và nâu da lộn. Mỗi đôi giày đều được làm thủ công tại Đức, quê hương của adidas, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội. Ảnh: Epsilon Magazine, GQ.