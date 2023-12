10 bức tranh được đấu giá đắt nhất năm 2023

Tháng 9, tại buổi đấu giá Christie’s New York, bức tranh Recollections of a Visit to Leningrad (1965) của họa sĩ Richard Diebenkorn được bán với giá 46,4 triệu USD , cao hơn gần gấp đôi so với mức ước tính là 25 triệu USD . Nhà đấu giá gọi đây là "tác phẩm đột phá", nhằm tôn vinh và tri ân bậc thầy người Pháp Henri Matisse, người đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp của Diebenkorn.